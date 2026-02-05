図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！一見すると非常に単純な図形ですが、重なり合った部分を1つの三角形として捉える柔軟な視点が求められます。問題：三角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている三角形の総数を数えてみましょう。ヒント：一番上の小さな三角形だけでなく、1段目と2段目を合わせた「少し大きな三角形」も見落としていませんか？答えを見る↓↓↓↓↓正解：3個正解は「3個