７シーズンぶりに大学選手権を制した明治大学をはじめ、早稲田大学、帝京大学、京都産業大学といった大学ラグビーで活躍した選手たちの新加入が続々と発表さているラグビーリーグワン。先週後半から今週にかけても九州電力キューデンヴォルテクス、リコーブラックラムズ東京、トヨタヴェルブリッツ、三重ホンダヒート、日本製鉄釜石シーウェイブス、日野レッドドルフィンズの６チームが新加入選手を発表しました、１月２９日