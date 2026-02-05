俳優の土屋太鳳さんは2月4日、自身のInstagramを更新。誕生日を祝福されるオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】土屋太鳳の誕生日オフショット「サプライズでお誕生祝い」太鳳さんは「今日は立春」とつづり、2枚の写真を投稿。「この数字のバルーンはマネージャーさんたちやヘアメイクさん、スタイリストさんといったいつもお世話になっている方々がサプライズでお誕生祝いをしてくださったときのもの」と明かし、バ