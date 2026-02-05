ドジャースの一員として世界一の立役者となったロハス(C)Getty Imagesまもなく開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。世界20か国が参加し、文字通り“世界一”を争う野球の祭典だが、ある問題が波紋を広げている。それは、球界最高峰と言えるMLBでプレーするトップ選手の出場に対する“保険適応”だ。【動画】9回一死から起死回生！ロハスの同点ホームランを見るそもそもMLBとは保険の枠組みが異なる。40人ロ