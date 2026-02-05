２月４日、滋賀県東近江市の住宅で、この家に住む夫婦が刃物で切りつけられ重傷を負う事件があり、警察は２８歳の男を逮捕しました。４日午後６時ごろ、東近江市の住宅で、「両親が出血している」と息子から通報がありました。警察によりますと、この家に住むいずれも７５歳の夫婦が刃物のようなもので切り付けられ、病院へ運ばれましたが重傷だということです。通報から約１時間後、近くのコンビニエンスストアの店員から