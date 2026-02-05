先月、金沢中警察署に配属されたばかりの19歳が初手柄です。今回、警察官として初手柄を挙げたのは、金沢中警察署地域課で、泉野交番に勤務する兼元沙和巡査19歳です。兼元巡査は、2月4日午前5時ごろ、金沢市油車の市道をパトロール中、不審な動きをしていた乗用車の運転手に職務質問を行い、酒気帯び運転で検挙しました。田畑真志署長から署長賞を受賞した兼元巡査は「初めての検挙で緊張したが検挙によって1件でも悲惨な事故を減