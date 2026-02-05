２月５日午前、京都市内の交差点で横断歩道を渡っていた歩行者が車にはねられるなどし、３人がケガをしました。警察は歩行者をはねた車を運転していた男を現行犯逮捕しました。警察などによりますと、５日午前９時前、京都市中心部の堀川丸太町の交差点で車が横断歩道を渡っていた歩行者の男性をはね、そのはずみで複数の車に衝突したということです。（目撃者）「黒い車が減速せずに直進してきて、その方（歩行者）がはねら