「ナノブライトC」ディーエイチシー（以下、DHC）は、話題のリポソーム技術（リポソームとは、リン脂質からなる特殊な構造の小さなカプセルのことで、体内での安定性や吸収性を高める技術）を採用したビューティサプリメント「ナノブライトC」を2月4日から順次発売する。吸収効率を追求したこだわりの極小カプセル“超吸収リポソーム”を採用し、効率よくビタミンCのパワーを体内に届ける。“届ける”発想のビタミンCで、内側から