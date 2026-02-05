俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜深1：00〜深1：30※4日放送は深1：10〜）の第5話が4日深夜に放送され、猪塚健太が演じる省吾が片山萌美が役を担う綾香に行為を求める描写が描かれ、本人もSNSで反応した。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「5連チョロ」…ベッドに横たわる猪塚健太主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。