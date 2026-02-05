モランボンは、青果売場向けの商品として、「ごろごろ野菜で作るスープカレー用スープ」を2月15日からリニューアル発売する。リニューアルでは、調理工程の見直しとして、鶏肉となすを炒めてから野菜を煮込むことでなすに鶏肉の旨みをしみ込ませ、とろっとした食感に仕上げた。カレーは「時間や手間がかかる煮込み料理」と思われがちだが、同商品はフライパンひとつで調理が完結する。鍋を使わず工程もシンプルなため、煮込み料理