ミラノ・コルティナ五輪女子フィギュアスケート日本代表の坂本花織選手が現地4日、試合会場で2回目の練習を行いました。この日もフリーで使用する曲「愛の賛歌」をかけて行い、ステップやスピンなど軽やかにこなした坂本選手。2日に行った初練習ではジャンプが安定せずミスがありましたが、この日はジャンプを何度も成功させます。終盤に1度、壁際でふらつくとその後のジャンプでは失敗。目立ったミスはそれのみで、上々の調整を見