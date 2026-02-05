昨年10月、自民党の高市早苗氏が初の女性総理に就任。その約4か月後、衆議院の解散が発表され、2月8日には衆院選の投開票が行われる。【写真あり】主要政党の「皇室典範の改正」に関するアンケートの回答はこちら世論調査では女性・女系天皇が多くの支持を得ている「各政党が掲げる政策の中で“皇室典範の改正”も注目を集めています。皇位は男系男子のみが継承するとされていましたが、皇族の人数減少も鑑み、男系女子である女