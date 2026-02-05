熊本の農水産物が並ぶ、地産地消フェアが熊本市で開かれています。 【写真を見る】水害免れた「奇跡の生姜」あか牛・あか豚・地鶏も“食の魅力を再発見” くまもと地産地消フェア このイベントは市民に地元の食の魅力を再発見してもらおうと開かれているものです。 会場には、採れたての野菜や果物の他、茶や米など、熊本が誇る豊かな農水産物がずらりと並びます。 出店ブースでは、去年、大雨に見舞われた宇城市小川