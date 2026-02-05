熊本県天草市ではダムの貯水量が低下し、まとまった雨が見込めないことから、渇水対策本部を設置して市民に節水を呼びかけています。 【写真を見る】「亀川ダム」貯水率45.7%に低下1月の降水量は平年の3割天草市に渇水対策本部を設置 県内では去年10月から雨の少ない状態が続き、1月の降水量は、天草市本渡で25mmと平年の3割となっています。 「干上がった底に亀裂」 上水道に使う天草市の主なダムのうち、本渡地区の「亀