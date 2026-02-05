ビューティートレンドを象徴する著名人を表彰する『Beauty of the year 2026』発表会が5日、都内で行われ、ヘア部門に俳優・桜井日奈子、アイ部門にタレント・谷まりあ。ネイル部門にFRUITS ZIPPER・櫻井優衣が登壇。三者三様の“美の競演”で会場を魅了した。【写真】めっちゃレア…！デコルテ輝く黒ドレスで登場した櫻井優衣桜井は「このような素敵な賞をいただけてうれしく思っています。事務所に所属してから表彰していた