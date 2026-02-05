広島は５日、１軍キャンプから離脱した滝田一希投手が群馬県内の病院で検査を受け、「左肘関節内側側副靱帯損傷」と診断されたことを発表した。今後の処置は未定という。滝田は１軍キャンプに抜擢されたが、２日に左肘の違和感を訴えて離脱。宮崎市内の病院でＭＲＩ検査を受け、左肘にダメージがあることが確認された。４日に群馬県内の病院で精密検査を受け、今後の対応を決めることが発表されていた。仮に靱帯再建手術（ト