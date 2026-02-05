サイオステクノロジーは、リアルタイムストリーミングデータレイクを提供する米Hydrolix Inc.と日本市場における販売代理店契約を締結。超高速時系列データプラットフォーム「Hydrolix」の販売を開始した。公式サイト'>「Hydrolix」公式サイトHydrolixは、独自のデータ圧縮・最適化技術を用いてリアルタイムなストリーム処理でデータ分析できる高速基盤を提供する米国スタートアップ企業。IoTやAI、機械学習により、センサデータや