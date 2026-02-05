【モデルプレス＝2026/02/05】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が2月4日、自身のInstagramを更新。雪景色でビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】K-POP人気美女「寒くないのかな？」雪景色でビキニ姿に◆リサ、雪山での美スタイルショット披露LISAは「Snowy but a cozy stay」とつづり、雪景色でのオフショットを多数公開。黒いビキニの上からスノーウェアを羽織り、引き締まったウエストが際立つスタイルを披露