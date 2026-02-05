ENHYPENのジェイが、爽やかなニューヘアでファンの心を掴んだ。ジェイは最近、ENHYPENの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ジェイ、Mrs. GREEN APPLEとの豪華SHOT公開された写真には、短髪にイメージチェンジしたジェイの姿が収められている。すっきりとしたヘアスタイルが端正な顔立ちをより一層引き立て、洗練された雰囲気を漂わせている。ラフなフーディーとデニムを合わせたシンプルな装いが、ジェイ