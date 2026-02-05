フランスに拠点を置くAI企業のMistral AIが文字起こしAI「Voxtral Mini Transcribe V2」と「Voxtral Realtime」を発表しました。どちらも日本語に対応しており、高速かつ高精度な文字起こしが可能です。Voxtral transcribes at the speed of sound. | Mistral AIhttps://mistral.ai/news/voxtral-transcribe-2Introducing Voxtral Transcribe 2, next-gen speech-to-text models by @MistralAI.State-of-the-art transcription, sp