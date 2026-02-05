アメリカンフットボールの世界最高峰のＮＦＬを目指した花田秀虎がこのほど、スポーツ報知のインタビューに応じた。２０２０年の日体大１年時に「アマチュア横綱」に輝いた後、ＮＦＬ入りを目指して２３年にコロラド州立大へ編入。だがＮＦＬ入りが極めて厳しくなった現在、母校・日体大相撲部で稽古をしながら、今年９月の秋場所にタイムリミットが迫った大相撲入りを始め、プロレス・ＷＷＥ挑戦やＮＦＬ再挑戦など模索する中、