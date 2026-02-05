福岡県では、11週連続でインフルエンザ警報が出されています。福岡県によりますと、2月1日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり30.54人でした。前の週の1.65倍に増加していて、福岡県は11週連続でインフルエンザ警報を発表しています。地区別では、福岡が35.29人、北九州が30.70人、筑豊が9.33人、筑後が24.20人でした。県は、手洗いやせきエチケット、マスクの着用など基本的な