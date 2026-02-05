Ｊ２ジュビロ磐田は５日、今季の明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグでのキャプテンを発表した。今季はダブル主将体制を採用し、昨季に続いて元日本代表ＧＫの川島永嗣（４２）と、筑波大から加入して２年目のＭＦ角昂志郎（２３）が務める。また、副主将にはＤＦ山崎浩介（３０）、ＭＦ上原力也（２９）、ＤＦ松原后（２９）、ＦＷ渡辺りょう（２９）の４人が就任し、チームを支えていく。キャプテン就任にあたり、川島はクラ