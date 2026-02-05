衆議院議員選挙は2月8日が投開票日です。福岡市では5日朝、投票を呼びかける啓発活動が行われました。 ■呼びかけ「おはようございます。期日前投票、行きましょう。」福岡市地下鉄の箱崎宮前駅の改札前では、福岡市東区の選挙管理委員会の職員など11人がポケットティッシュを配り、投票を呼びかけました。福岡市の期日前投票者数は4日までで12万921人で、前回の衆院選の同じ時期と比べ、およそ1万2000人減っています。■福岡市