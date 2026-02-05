(C)創通・サンライズ オンキヨーは、完全ワイヤレスイヤフォン「AOW01 MARKII」と映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」とのコラボモデル「AOW01 MARKII HATHAWAY」を、直販サイト「ONKYO DIRECT」と秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE(音アニ1号店)」にて受注販売する。価格は22,000円(送料込)。受注期間は2月6日15時から4月3日15時まで。発送時期は6月上旬から中旬にかけて順次。 「