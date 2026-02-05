焼津漁港で発生した冷凍カツオ窃盗事件で窃盗の罪に問われている水産加工会社元常務の男の裁判で検察は4日、懲役3年を求刑しました。起訴状などによりますと、焼津市の水産加工会社「マルテ小林商店」の元常務の男は、2021年3月、焼津漁港で水揚げした複数の船会社から冷凍カツオあわせておよそ79トン、時価にして1240万円相当を盗んだ罪に問われています。静岡地裁で開かれた4日の裁判で検察側は、「各船主会社に与えた財産的被害