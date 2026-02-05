【新華社遵義2月5日】春節（旧正月、今年は2月17日）が近づき、中国でお祝いムードが高まりつつある。貴州省遵義市桐梓県の市場は年越し用品を選ぶ人々でにぎわっている。開場日には通り沿いに数百メートルにわたって露店が並ぶ。新鮮な食材や子ども時代を思い出す懐かしい味に出会うことができる。（記者/呉斯洋）