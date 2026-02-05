東京・原宿のアパレルショップ・GOD SELECTION XXX原宿が5日、インスタグラムを更新し、『FRAGMENT x UNION x Nike Air Jordan 1 Retro High OG SP “White Black”』を発売することを発表した。【写真あり】クールなデザインがかっこいい…『AJ1』“FRAGMENT x UNION x Nike”トリプルコラボモデルの全貌同アカウントでは、「GOD SELECTION XXX原宿にて、FRAGMENT x UNION x Nike Air Jordan 1 Retro High OG SP “White Blac