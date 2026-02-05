元航空自衛官という異色の経歴を持つアイドルが、カラーコンタクトも装着しない「ガチすっぴん」を番組で公開し、自身の顔に抱える深いコンプレックスと、それを解消するための執念のメイク術を明かした。【映像】現役アイドルのガチすっぴん2月1日配信の『ななにー地下ABEMA』#104に出場したのは、アイドルグループ「点染テンセイ少女。」の空士（くうし）ヒマリさん。かつては自衛隊で小銃を手に訓練に励んでいた彼女だが、