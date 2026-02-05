2月8日に投開票を迎える衆議院選挙を前に、2月5日の朝、県選管が投票を呼び掛ける広報車の出発式が行われました。出発式には、県の職員ら約20人が参加しました。式では県選管の林耕治書記長が「ひとりでも多くの有権者に投票所へ足を運んでもらい、責任ある一票を投じてもらえるよう啓発活動してほしい」と、あいさつしました。巡回啓発は広報車3台が徳島市周辺、県西部、県南部の3つに分かれ、投票日の周知や投票の呼びかけを行い