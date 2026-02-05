◎全国の天気東北南部から九州にかけては、晴れる所が多いでしょう。北日本は天気が下り坂です。夜は東北や北海道の日本海側で雪や雨が降り出すでしょう。次第に南よりの風も強まる予想です。◎予想最高気温東北から九州にかけては、広く3月並みの気温となるでしょう。東京は前日より3℃高い14℃、名古屋と大阪は13℃、福岡は16℃の予想です。東北も気温が上がり、青森は6℃。仙台は12℃で、3月下旬並みの予想です。積雪の多い所で