新型フィットレース仕様カスタムモデルを公開、反響は？ホンダの中国法人は2026年1月、新型「フィット」を発表しました。マイナーチェンジにより日本仕様とは異なる独自のフロントマスクを採用。【画像】超カッコイイ！これが「新型フィットカスタム」 画像で見る！（28枚）また現地の発表会では、わずか20日間で製作されたという本格的なレース仕様のカスタムモデルも公開され、その斬新なスタイルを巡って国内のユーザ