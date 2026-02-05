放送開始『豊臣兄弟！』2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。ドラマでは弥助として秀吉の姉と結婚。秀次を含む３人の息子をもうけて犬山城主となるも、一族みな悲劇的な末路に。演じるのは…さっそく盛り上がりを見せる中、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。今回は秀吉の妹・あさひの夫をご紹介！ーーー【物語】大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄