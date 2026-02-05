高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第18週「マツエ、スバラシ。」の第89回が２月５日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】錦織の挨拶を聞いていた庄田。その表情は…梶谷の記事をきっかけに、松江の人たちから「ラシャメン」だと誤解されたトキ。しかし、江藤知事の食い逃げ事件が報じられ、町の人の関心は知事に移ります。平穏な日々を取り戻したトキた