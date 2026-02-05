3COINSで売れ筋と聞き、以前からずっと気になっていた「8.5インチ電子メモパッド」。ペーパーレスで普段使いもしやすそうだし、何より500円台で購入ができるとのことで試してみました。正直な感想をレポートします。薄くてとにかく軽い！持ち運びの際も便利そうまず見た目はシンプルでスタイリッシュ。8.5インチ（約幅14.5cm×縦22.8cm）ですが、厚みは0.5cmと薄い！そして何よりわずか110gという軽さにも驚きました。この薄さと