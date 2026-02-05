水ドラ25「この愛は間違いですか〜不倫の贖罪」（毎週水曜深夜1時）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。ついに徹と一線を越えた菜穂。省吾の不倫を確信したことで夫婦関係はさらに冷める…。一方、綾香はとある写真を手に入れる。徐々に綾香の真の目的があらわに…！？【動画】仕事から帰ってきた不倫夫に久しぶりにキスをされかけた妻は、咄嗟に拒んでしまい…第5話 堕ちていくサレ妻省吾（猪塚健太）の不倫を確信し