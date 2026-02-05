かりゆし58がデビュー20周年の記念日となる2月22日に配信リリースする新曲「愛を編む」が、全国35局以上のラジオ局で“全国かりゆしオンエア”と題して2月5日より順次オンエアされる。 （関連：かりゆし58「お互いに存在を肯定し合える一歩に」1000CLUBでの初の配信ライブレポート） 沖縄の方言で“かりゆし”＝”めでたい”という意味で、20周年をこれまで応援してくれたラジオ局とお祝いしたいという