きょうは日差しが暖かく、3月並みの陽気になりそうです。 【写真を見る】週末は“真冬の寒さ”に… きょうは日差しが暖かく3月並みの陽気 愛知･岐阜･三重の天気予報（2/5 昼） 正午前の名古屋市内は、薄い雲が出ていますが概ね晴れています。気温は10.5℃で、日差しのもとでは春を感じる陽気になっています。 午後は雲が出ても薄い雲が中心で、概ね晴れる所が多いでしょう。降水確率は10%以下で、天気の崩れはない見込みです。