〜 2025年全上場企業「不適切な会計・経理の開示企業」調査 〜2025年に「不適切な会計・経理」（以下、不適切会計）を開示した上場企業は、43社（前年比28.3％減）、件数は49件（同18.3％減）だった。社数は4年ぶり、件数は2年連続で前年を下回った。監査機能の強化などの効果が出た格好だが、（株）オルツ（グロース）は架空売上で信用が失墜し、7月に民事再生法の適用を申請した。また、ニデック（株）（プライム）でも不適