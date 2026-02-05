5日未明、北広島町の住宅で火事があり、住人の男性1人が死亡し、女性2人がケガをしました。火事があったのは北広島町川戸の住宅です。消防などによると午前2時50分ごろ、「建物が火事だと思う」と通報がありました。火は約1時間後に消し止められ、寝室などが焼けました。住宅には3人が暮らしていて、このうち鑓分稔明さん（76）死亡が搬送先の病院で確認されました。妻（79）と娘（48）はのどにやけどを負うなどしましたが、命に別