年が明けて、外ブラ各社から最新ドライバーが続々発表。期待に胸を膨らませているゴルファーも多いだろう。今回は飛びへの影響が7割の『初速』性能をチェック。ギアコーチの筒康博と300ヤードヒッターのトップアマでもある小坂圭司が徹底検証した。【写真】ピンはオフセンターヒットの方が初速が出た!?外ブラ4社の最新ドライバーの初速を徹底比較◇◇◇筒：2026年のドライバーを語る上で、「初速」は大きなキーワードです。