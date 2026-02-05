警察官になりすまし、長崎市の女性から現金450万円をだまし取ったとして59歳の男が再逮捕されました。 詐欺の疑いで再逮捕されたのは、埼玉県のアルバイト従業員加藤 宏司容疑者(59)です。 警察によりますと、去年9月、警察官を装って長崎市の80代の女性の自宅を訪れ、現金450万円をだまし取った疑いがもたれています。 加藤容疑者は、平戸市の80代の女性から時価2億円相当の金塊をだまし取ったとして詐欺の疑いで1月に逮捕され