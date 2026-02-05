学童クラブの支援員だった男が「泊まり保育」で男子児童にわいせつな行為をした疑いで逮捕された事件で、男のスマートフォンからわいせつな画像1200点が見つかったことがわかりました。保育士の木村正章容疑者（40）は2024年1月、長野・立科町の宿泊施設で当時小学生だった男の子の体を触った疑いが持たれています。その後の取材で、押収された木村容疑者のスマホから児童ポルノを含むわいせつな画像約1200点が見つかったことがわ