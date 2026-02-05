アメリカの有力紙ワシントン・ポストが、全従業員の約3分の1にあたる人員削減に乗り出すことがわかりました。複数のアメリカメディアはワシントン・ポストの幹部が4日、従業員に解雇通告を実施したと伝えました。ウォールストリート・ジャーナルは、ワシントン・ポストが、コストの削減と報道体制の再構築を図るため、スポーツ報道や国際報道などで数百人規模の雇用を見直し従業員全体の3分の1を削減すると伝えています。ワシント