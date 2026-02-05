アメリカとロシアの核軍縮合意「新START＝新戦略兵器削減条約」が5日失効します。。最大の核保有国への相互制限がなくなることで、新たな核開発競争への懸念が広がっています。「新START＝新戦略兵器削減条約」は、アメリカとロシアの間の唯一の核軍縮合意で戦略核弾頭の配備数を1550発以下に制限するなどしています。ロシアのプーチン大統領は2025年9月、この条約の1年間の延長を提案しましたが、アメリカのトランプ大統領は正式