映画「カメラを止めるな!」にヒロインとして出演した女優の秋山ゆずき（32）が5日、自身のXを更新。第1子妊娠を発表した。秋山は文書で「私事で恐縮ですが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と投稿。「現在は安定期に入っており、出産は夏頃を予定しています」とし「日々変化していく自分の身体を通して、生命の尊さを感じながら、 新たな家族が増える喜びを噛みしめて過ごしています」とつ