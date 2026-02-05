モデルでプロ雀士の岡田紗佳（31）が4日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。1年前に購入したネックレスの価格高騰について語った。フリーアナウンサーの森香澄、「おひなさま」ことタレントの長浜広奈とそれぞれのお金事情についての話題に。最近買ったものを聞かれた岡田は、「1年前くらいにネックレスを買った。68万円です」と返答。続けて、「それが1年経って今100万弱になりました