大阪・堺市の住宅で、高齢の女性が死亡しているのが見つかった事件で、女性が死亡したのは1月下旬とみられることが分かりました。1月30日、堺市西区の住宅の浴槽で、住人の木下慶子さん（78）が死亡しているのが見つかりました。警察によると、浴槽には水が張られていて、司法解剖の結果、死因は溺死でした。また、両手の骨は何者かから身を守った際に折れたとみられ、顔や手にはあざがあったということです。その後の取材で、木下