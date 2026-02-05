愛知県北名古屋市で、昭和の日本を旅しているような気分が味わえる特別展が開かれています。北名古屋市の昭和日常博物館では、昭和30年代から50年代に47都道府県各地で販売されていた土産物など、およそ2000点が展示されています。北海道は木彫りの熊、岩手はチャグチャグ馬コ、愛知はテレビ塔の置物など、その地の魅力がわかるデザインになっていて、昔懐かしい日本を巡っているような感覚も味わえます。特別展は8日まで