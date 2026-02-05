退職代行サービス「モームリ」の運営会社社長らが逮捕された事件で、モームリ側に違法な紹介料を支払い、依頼者の斡旋を受けた疑いで、弁護士ら3人が書類送検されました。この事件は「モームリ」の運営会社社長・谷本慎二容疑者（37）と妻の志織容疑者（31）が報酬目的で、依頼者を弁護士に斡旋した疑いで逮捕されたものです。その後の取材で、モームリ側はこれまでに約220人の依頼者を弁護士に紹介し、370万円ほどの報酬を不正に